Новое приложение заменяет 15 мессенджеров одним

Основатель производителя "умных" часов Pebble Эрик Мигиковски объявил о запуске нового сервиса Beeper, который объединяет полтора десятка мессенджеров — включая WhatsApp, Telegram, Twitter, Slack и Skype — под одним интерфейсом. Агрегатор работает по подписке — его можно подключить за $10 в месяц.

Приложение Beeper доступно на macOS, Windows, Linux‍, iOS и Android. По словам автора проекта, сервис "через пару трюков" позволяет переписываться в iMessage ("Сообщения") даже на Android-устройствах. Для этого в качестве моста выступает Mac, который всегда подключен к интернету. Если у пользователя нет компьютера Apple, заявил Мигиковски, компания готова отправить ему взломанный iPhone 4s с приложением Beeper.

New app alert: I've been working on Beeper for a while and today we're launching! It's a single app to chat on iMessage, WhatsApp, and 13 other networks. Been using it as my default chat client for the last 2 years and there is NO going back. Check it out https://t.co/vjAtnYvdhS pic.twitter.com/rJ39rPFixb