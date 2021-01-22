Apple собирается представить VR-шлем в следующем году

Apple работает над VR-шлемом и собирается представить его уже в 2022 году. По данным агентства Bloomberg, "яблочная" гарнитура виртуальной реальности будет иметь тканевый корпус, вентилятор, мощный процессор и высокий ценник.

Слухи о том, что в Apple работают над VR-шлемом, ходят по рынку уже несколько лет. Некоторые тестовые прототипы, по данным журналистов, оснащены внешними камерами для включения функции дополненной реальности для отслеживания движения рук. По информации агентства, Apple в процессе разработки столкнулась со множеством проблем, которые потребовали нестандартного решения.

Опять же, если верить журналистам, в шлемах будут использоваться мощные процессоры, которые превосходят по производительности Apple M1 — собственные процессоры, используемые в последних поколениях MacBook. Также в гарнитуру будут встроены вентиляторы для охлаждения системы — это довольно необычный шаг для Apple, у которой есть особый пункт на дизайне без вентилятора. Чтобы снизить вес устройства компания планирует использовать ткань в дизайне корпуса. Впрочем, устройство Apple будет стоить явно дороже, чем шлемы конкурентов.

Стоимость Oculus от Facebook, PlayStation VR от Sony и гарнитур от HTC варьируется от $300 до $900, поэтому, по мнению Bloomberg, Apple вряд ли сможет продать больше одного устройства в день в каждом своем магазине. У компании их около 500 в мире. По подсчетам агентства, годовой объем продаж VR-шлемов составит около 180 тысяч устройств. Безусловно, это пока только слухи, пусть и подкрепленные существенными деталями.