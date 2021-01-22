Alphabet закроет проект "интернета с аэростатов"

Alphabet — холдинг, владеющий Google и другими IT-компаниями — принял решение закрыть проект Loon. Его команда разрабатывала систему обеспечения интернет-покрытия в отдаленных районах с летающих в верхних слоях атмосферы воздушных шаров.

Об этом сообщается в блоге подразделения Alphabet X, объединяющего экспериментальные проекты компании. "Путь к коммерческой рентабельности оказался гораздо более длинным и рискованным, чем мы надеялись, — написал руководитель X Астро Теллер. — В ближайшие месяцы мы начнем сворачивать деятельность, и [Loon] больше не будет одной из "ставок" в Alphabet".

"Ставками" в холдинге называют экспериментальные проекты, которые надеются превратить в жизнеспособный бизнес. Одной из них был, например, проект создания самоуправляемых автомобилей, преобразованный позже в компанию Waymo.

Проект Loon был запущен в 2013-м году, а в 2018-м стал независимой компанией в рамках Alphabet. В июле компания начала коммерческую эксплуатацию "аэростатного" интернета в Кении — около 35 воздушных шаров с оборудованием обеспечили связью площадь примерно в 50 000 квадратных километров.

Кроме того, интернет-аэростаты использовали для налаживания связи после стихийных бедствий — например, в Пуэрто-Рико после урагана Мария в 2017-м и в Перу после землетрясения в 2019-м.