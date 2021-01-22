У Intel украли сведения о финансах

Один из лидеров мировой микропроцессорной отрасли, компания Intel, сообщила о начале расследования в связи с возможным несанкционированным доступом к данным из финансового отчета. Из-за этого сам отчет пришлось выпустить накануне раньше срока.

"Мы изучаем сообщения о возможном несанкционированном доступе к одному изображению в наших финансовых материалах​​​. Как только мы узнали об этом, было принято решение опубликовать отчет о прибылях и убытках немного раньше первоначально запланированного времени", – говорится в официальном заявлении компании, которое цитирует Bloomberg.

Изначально корпорация намеревалась в соответствии с принятой практикой опубликовать финотчет после закрытия торгов на рынке США, однако в итоге сделала это примерно за 10 минут до окончания биржевого дня. Согласно отчету, чистая прибыль Intel по итогам 2020 года снизилась на 0,7% и составила 20,899 миллиарда долларов.

На момент закрытия торгов в четверг курс акций Intel вырос по сравнению с утром на 6,5% благодаря хорошим прогнозам. Однако на торгах после закрытия основной сессии акции подешевели на 4,6%. Аналитики связывают это с заявлением будущего генерального директора чипмейкера, Патрика Гелсинджера, о том, что компания не намерена отказываться от собственных производственных мощностей.

У Intel который год не получается так же быстро, как у конкурентов, осваивать технологии более плотного размещения логических элементов (транзисторов) на чипе. Из-за этого компания рискует уступить долю рынка игрокам, которые лишь проектируют собственные процессоры, а их производство заказывают Samsung или TSMC. Последние уже освоили производство процессоров по техпроцессу 5 нм (имеется в виду минимальное расстояние между транзисторами на кристалле), в то время как Intel до сих пор не преодолела 10-нанометровый рубеж.