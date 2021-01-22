iOS-приложения Google не обновлялись более месяца. Возможно — из-за требований Apple

8 декабря вступили в силу новые правила магазина App Store, обязывающие разработчиков уведомлять пользователей о типах данных, которые собирает каждое iOS-приложение при установке. Требование выполнили многие крупные издатели, включая Facebook, однако Google не обновила свои программы до сих пор.

Как полагает MacRumors, поисковик не спешит подчиняться новой политике Apple, поскольку боится попасть под критику, как это было с приложениями Facebook. Последние версии важнейших сервисов Google, включая Gmail, Google Maps, Chrome и YouTube, вышли 7 декабря — за день до того, как маркировка Privacy Label ("Ярлыки конфиденциальности") стала обязательной.

5 января представители Google сообщили TechCrunch, что собираемые iOS-приложениями данные будут раскрыты "на этой или на следующей неделе". Тем не менее, поисковик этого так и не сделал, в то время как версии его сервисов для Android продолжают регулярно обновляться.

Маркировка Privacy Label была добавлена в iOS 14.3. "Ярлыки" обязывают разработчиков сообщать, какие данные и в каких целях собирают приложения, чтобы пользователи могли принять более взвешенное решение об установке еще на этапе изучения карточки в App Store.