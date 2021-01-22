СМИ: в MacBook Pro 2021 вернется слот для SD-карт

В обновленные ноутбуки MacBook Pro, которые компания Apple выпустит позднее в этом году, вернется слот для чтения карт памяти SD. Об этом сообщает авторитетный журналист Марк Гурман из Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Apple перестала комплектовать макбуки SD-слотом в 2016 году. Пропал и магнитный разъем питания MagSafe — заряжать и подключать к MacBook Pro периферию стало возможным только через порты USB-C. Этим фирма Тима Кука сильно разочаровала пользователей-профессионалов, которые были вынуждены использовать переходник для переноса фотографий и видео на компьютер.

По информации Гурмана, в новые модели MacBook Pro вернется не только SD-слот, но и фирменная технология MagSafe для зарядки. Вместе с этим макбуки лишатся сенсорной полоски Touch Bar над клавиатурой — на место тачбара вернут физические функциональные клавиши (F). Кроме того, лэптопам достанется более "квадратный" дизайн в духе iPad Pro, iPad Air и iPhone 12 последних моделей.

В этом или следующем году также будут обновлены MacBook Air, говорит Гурман. Им приписывают уменьшенные рамки вокруг 13-дюймового экрана, коннектор MagSafe и новое поколение собственных ARM-процессоров Apple.

Возвращение в макбуки разъема MagSafe ранее в январе предсказал аналитик TF International Securities Мин Чи Куо. По его сведениям, грядущее обновление MacBook Pro станет самым крупным за последние пять лет.