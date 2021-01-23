Россияне скупают адаптеры питания для iPhone

Продажи адаптеров питания Apple в России выросли в шесть раз. Аналитики считают, что рост связан с изменением комплектации смартфонов: в октябре 2020 года компания убрала из комплектов адаптер и наушники. Новые модели поставляются теперь без них.

Стоимость блока питания для iPhone в прошлом году выросла на 20% и сейчас составляет 1990 рублей. В МТС рассказали, что люди покупают новые зарядные устройства, чтобы с ними дороже продать старый iPhone. Кроме того, продажи стимулировал выход новых блоков питания с поддержкой быстрой зарядки. В десятки раз выросли и продажи беспроводных зарядных устройств. Очевидно, вырос и спрос на наушники.

В Apple отказ от адаптеров питания в комплектах объяснили заботой об экологии. Интересно, что китайские и корейские конкуренты сначала иронизировали над решением американской компании. Но, вероятно, посчитав прибыль, сами поступили таким же образом. В декабре прошлого года Xiaomi убрала адаптер питания, при этом компания позволила выбирать между комплектами с адаптером и без него. Убрать зарядные устройства из комплектов в январе этого года решилась и Samsung.

Mail.Ru Group запустила конструктор для создания навыков голосового ассистента "Маруся". В нем можно собрать "скилл" без навыков программирования и обучить Марусю, например, по кодовому слову включать любимый подкаст или, например, заказывать пиццу из ресторанна.

Инструментарий базируется на платформе Aimylogic — это конструктор для создания чат-ботов петербургской компании JustAI^ специализирующейся на алгоритмах разговорного искусственного интеллекта. Ее технологии стали фактически стандартом зарождающегося российского рынка: тот же "Яндекс" фактически с первых дней запуска голосового ассистента дал пользователям доступ к этому конструктору, чтобы любой пользователь мог создать в нем навык для "Алисы".

В Сбербанке тоже свой конструктор для навыков Smart App Studio построили на базе платформы от JustAI. В настоящий момент в каталоге у "Маруси" насчитывается больше ста навыков. Среди них — игры, сказки, включение музыки. В общем, пока стандартный набор "скиллов". Для сравнения, у голосового помощника "Алиса" сейчас больше 3000 навыков и начинали там тоже с базового набора необходимых разговорных функций.

А вот, к примеру, западные голосовые ассистенты значительно возмужали: поначалу их тоже сравнивали по количеству навыков. Однако, когда число умений перевалило за сотню тысяч, на эту метрику просто перестали обращать внимание.