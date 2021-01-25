Владельцам Telegram-каналов грозит новая хакерская кампания

Рост популярности мессенджера Telegram вызвал повышенный интерес к каналам в нем у кибервзломщиков. Владельцы каналов сообщают о многочисленных попытках взлома через присылаемые под видом рекламных предложений файлы.

Как пишет "Коммерсант", мошенники в своих сообщениях часто представляются рекламными менеджерами образовательной платформы GeekBrains и присылают файл, якобы содержащий рекламное предложение. Однако на самом деле файл содержит вирус. По словам представителей "Лаборатории Касперского", это "троянец", похищающий учетные записи с компьютера и предоставляющий хакерам доступ к управлению Telegram-каналом.

В частности о такой атаке рассказал основатель Telegram-канала "База" с более чем 300 000 подписчиков Никита Могутин. При этом не застрахованы от атак и менее популярные СМИ на платформе мессенджера – так, "по пять подобных предложений в день" приходит и каналу Madonnka с менее чем 10 000 подписчиков.

Руководитель отдела маркетинга GeekBrains Елена Торопина подтвердила изданию, что компания получила многочисленные жалобы на мошенничество от ее лица. Торопина полагает, что выбрать такой метод мошенников заставил рост отрасли онлайн-образования, из-за которого многие конкурирующие фирмы активно вкладываются в рекламу.

А заместитель руководителя центра реагирования на инциденты Group-IB Ярослав Каргалев полагает, что мошенники активизировались из-за притока новых пользователей в Telegram. Кроме того, обещанная Павлом Дуровым новая рекламная платформа должна позволить владельцам каналов зарабатывать стабильнее, чем сейчас — что делает эти площадки более привлекательными в качестве бизнеса.

Сейчас популярный Telegram-канал может стоить, по оценке Могутина, от полутора миллионов рублей до нескольких миллионов долларов, при этом зарабатывая на рекламе от нескольких сот тысяч до нескольких миллионов рублей.