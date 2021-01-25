Apple предупредила об опасности iPhone 12 и MagSafe

Смартфоны iPhone 12 и беспроводные зарядные устройства с магнитным креплением для них могут представлять опасность для пациентов с кардиостимуляторами и дефибрилляторами. Apple поделилась развернутой информацией об это проблеме в документе на сайте поддержки.

Потенциальную угрозу компания признала сразу после выпуска устройств в октябре, однако деталями поделилась лишь сейчас:

"Медицинские устройства, такие как имплантируемые каридостимуляторы и дефибрилляторы, могут иметь сенсоры, реагирующие на магниты и радиоволны в непосредственной близости. Чтобы избежать потенциального взаимодействия с этими устройствами, держите свой iPhone и аксессуары с технологией MagSafe на безопасном расстоянии от них — не менее 15 см для iPhone и не менее 30 см при беспроводной зарядке. Тем не менее, проконсультируйтесь с врачом и производителем вашего устройства, чтобы выяснить точные указания".

Apple также уточнила, какие именно MagSafe-аксессуары могут мешать работе различных медицинских устройств — это зарядники MagSafe и MagSafe Duo, которые не только содержат магниты, но и используют радиоволны.

При этом, пишет издание MacRumors, в компании настаивают: хотя во всех iPhone нового поколения больше магнитов, чем в предыдущих моделях, они "как ожидается, не представляют большего риска магнитных помех для медицинских устройств".

Ранее в январе в научном издании Heart Rhythm Journal вышла статья, авторы которой указывали на потенциальную возможность затруднений в работе жизненно необходимых для человека имплантированных устройств из-а iPhone 12.