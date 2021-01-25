СМИ: Huawei обсуждает продажу смартфонных брендов Mate и P

Компания Huawei ведет переговоры о продаже премиальных брендов смартфонов P и Mate. Слухи о потенциальной сделке могут говорить о том, что китайский производитель, находящийся под американскими санкциями с мая 2019 года, уже не верит в то, администрация нового президента США Джо Байдена пойдет на снятие ограничительных мер. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Руководство Huawei уже несколько месяцев обсуждает продажу флагманских линеек P и Mate с консорциумом во главе с инвестфирмами, поддерживаемыми правительством Шанхая. Переговоры находятся на ранней стадии, и окончательного решения пока не принято.

По информации агентства, шанхайские инвестфирмы могут сформировать консорциум с дилерами Huawei — как было в сделке Honor. При этом у китайцев, возможно, получится сохранить свою существующую управленческую команду для следующего проекта.

Согласным данным аналитической компании IDC, поставки смартфонов линеек P и Mate за год с третьего квартала 2019-го составили $39,7 миллиарда.

В конечном итоге Huawei может отказаться от выпуска флагманских смартфонов. Напомним, что в ноябре 2020 года производитель объявил о продаже своей "дочки" Honor. Решение объяснялось необходимостью вывода суббренда из-под санкций США.

В Huawei факт переговоров отрицают. "Huawei стало известно, что ходят необоснованные слухи о возможной продаже наших флагманских брендов смартфонов, — сказали в компании. — У этих слухов нет никаких оснований. У Huawei такого плана нет".