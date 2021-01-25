Новому Xiaomi Mi Band обещают GPS и увеличенный экран

Компания Xiaomi летом может представить следующее поколение Mi Band — одного из самых популярных фитнес-трекеров в мире. К выходу устройства уже начали готовиться разработчики: описание ключевых функций нового трекера было найдено в приложении Zepp, пишет GSMArena.

Как ожидается, главным нововведением в Mi Band 6 станет GPS-модуль, который сможет предоставлять более точные данные о скорости и расстоянии во время тренировок на открытом воздухе. Диагональ и разрешение экрана увеличатся, но неизвестно, на сколько. В модель 5-го поколения устанавливается 1,1-дюймовый OLED-панель.

Данные о качестве сна можно будет просматривать на самом браслете. Сейчас это можно сделать только в приложении. Число режимов тренировок вырастет до 30. Владельцам нового трекера Xiaomi станут доступны такие виды активности, как зумба, танцы, крикет, баскетбол и кикбоксинг.

Помимо этого, владельцы Mi Band 6 смогут управлять устройствами "умного" дома и вызывать голосового помощника Amazon Alexa. Однако поддержка этих функций, скорее всего, будет ограничена определенными регионами.

Презентация новинки ожидается летом. Актуальная модель, Mi Band 5, была анонсирована в середине июля 2020 года.