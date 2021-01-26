Покупателей PlayStation 5 предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники нашли новый способ воспользоваться дефицитом игровых консолей PlayStation 5 и возникшим из-за него ажиотажем. Перед Новым годом перекупщики продавали приставку в сети почти за двойную стоимость. Однако, пишет "Коммерсант", насторожиться покупателям стоит, если консоль продают немногим дороже номинальной стоимости (38 или 47 000 рублей, в зависимости от модификации).

Но главный признак уже встречавшейся ранее, но распространившейся вновь именно сейчас мошеннической схемы другой: продавец настаивает, чтобы для передачи оплаты покупатель завел электронный кошелек и перечислил на него деньги. Жертве рассказывают, что к этому кошельку привяжут виртуальную карту продавца, на которую и надо будет перечислить средства.

"Подтверждается" это сообщением, приходящим якобы от сервиса электронных кошельков с данными карты. Поверив, покупатель перечисляет на эту карту (которая на самом деле принадлежит мошеннику) деньги — и мошенник перестает выходить на связь.

Эксперты предупреждают, что сервисы электронных кошельков не присылают номера карт в текстовых сообщениях. Также изданию рассказали, что такую схему мошенники уже использовали в 2018-м году, продавая по ней автомобили. Да и вообще, она может сработать с любыми товарами, вокруг которых есть ажиотаж. Поэтому способ защиты тут один — тщательно обдумывать свои действия, планируя расстаться с деньгами.