Apple Watch и Samsung Galaxy Watch начнут измерять сахар в крови

Ведущие производители смарт-часов готовятся наделить их новой функцией — измерения сахара в крови. Об этом сообщает издание из Южной Корей ET Times. При этом иголок в устройства встраивать не потребуется — технологии для измерения уровня глюкозы без непосредственного анализа крови уже существуют.

В публикации сказано, что Samsung оснастит устройство под условным названием Galaxy Watch 4 (его собираются выпустить во второй половине 2021-го) функцией замерах сахара в крови. Она использует оптический датчик и позволит повысить осведомленность пользователей об их здоровье.

Аналогичные планы есть и у Apple: по сведениям издания, компания запланировала внедрить похожий сенсор в Apple Watch 7 и выпустить их уже в текущем году. Сообщается, что соответствующие патенты уже получены, а Apple сконцентрировалась на обеспечении максимальной надежности и стабильности работы новой функции.

Возможность постоянно отслеживать уровень сахара сделала бы намного проще жизнь больных сахарным диабетом. В России, по сведениям Роспотребнадзора, этим заболеванием страдают порядка 9 млн человек. А в США их, по сведениям Американской ассоциации диабета, вообще около 10 процентов населения. При этом порядка 26 миллионов из них не знают о своей болезни — им гаджет с функцией определения сахара в крови помог бы своевременно обратиться за медицинской помощью.