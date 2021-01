Данными пользователей Facebook торгуют через бот в Telegram

Неизвестные заполучили базу данных с телефонными номерами сотен миллионов пользователей Facebook и теперь продают эти сведения через бот в мессенджере Telegram. Об этом сообщает издание Motherboard.

По словам обнаружившего это исследователя в области кибербезопасности Алона Гала, номера были собраны злоумышленниками в начале 2020-го года благодаря уязвимости в Facebook. Всего в базе данных якобы содержится 533 миллиона записей.

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.



It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm