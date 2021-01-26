Представлен первый электрокар на платформе Huawei

Китайский автомобильный бренд Seres анонсировал первый в мире электрокар на платформе Huawei DriveOne. Более того, кроссовер Seres SF5 Free Expedition Edition стал первым серийным электромобилем с запасом хода более 1000 км (в соответствии со стандартом NEDC).

Новинка Seres располагает двумя электродвигателями мощностью 350 л.с., несколькими высокоточными миллиметровыми радарами, а также камерой с поддержкой функции автопилота уровня 2+ (следование изгибам дороги, парковка без участия человека, обнаружение других участников движения, включая пешеходов и велосипедистов).

На презентации было заявлено, что аккумулятора Seres SF5 Free Expedition Edition хватит на тысячу км пути. Тем не менее, эксперты ожидают, что по меркам цикла WLTP запас хода вряд ли превысит 850 км, пишет Huawei Update.

Базу новой модели составила DriveOne — система электропривода, разработанная инженерами Huawei. Она объединяет семь ключевых компонентов электромобиля: микроблок управления, двигатель, редуктор, преобразователь постоянного тока, бортовое зарядное устройство, блок распределения питания и блок управления аккумулятором. В Huawei говорят, что DriveOne упрощает электрификацию бензиновых автомобилей (в свою очередь, сам Seres SF5 Free Expedition Edition является переоборудованной версией "обычного" Seres SF5), а также делает их дешевле.

Габариты электрического кроссовера составили 4700 x1930 x 1625 мм, колесная база — 2875 мм. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 4 секунды.

В Китае Seres SF5 Free Expedition Edition будут продавать за 259 800 юаней (около 3 миллионов рублей по текущему курсу). Дата выхода будет объявлена дополнительно.