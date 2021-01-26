YouTube выплатил блогерам $30 миллиардов за три года

Видеосервис YouTube, принадлежащий Google, за последние три года выплатил блогерам, музыкантам, медиакомпаниям и другим создателям контента более $30 миллиардов. Об этом пишет The Verge со ссылкой на письмо главы YouTube Сьюзан Войжитски.

По словам Войжитски, число новых каналов, присоединившихся к партнерской программе YouTube Partner Program, удвоилось по итогам 2020 года. "Партнерка" позволяет блогерам зарабатывать, получая процент доходов от показа промороликов. Кроме того, добавила Войжитски, в 2019-м YouTube внес около $16 миллиардов в ВВП США, поддержав эквивалент 345 тысяч рабочих мест с полной занятостью.

Руководитель YouTube отметила, что компания "всегда работает над тем, чтобы найти правильный баланс между открытостью и ответственностью". В частности, сейчас усилия администрации сервиса направлены на то, чтобы доходчивее объяснять авторам изменения правил. Это должно помочь уменьшить количество так называемых страйков — предупреждений о нарушении политики YouTube. После получения трех "страйков" в 90-дневный период доступ к каналу блокируется.

В качестве примера Войжитски привела запрет, введенный после президентских выборов в США. Тогда в YouTube объявили, что будут удалять любые видео, которые оспаривают победу Джозефа Байдена и содержат утверждения о масштабных фальсификациях, повлиявших на результаты выборов. Новые правила вступили в силу в декабре, однако администрация YouTube дала блогерам отсрочку, чтобы избежать массовых блокировок каналов.