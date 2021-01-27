Внезапная популярность — как угроза проекту. Защищенный мессенджер Signal оказался не готов к притоку пользователей. По данным издания The Verge, проблема как раз в тотальном шифровании, главной особенности Signal. Благо его создатель — Мокси Марлинспайк, соавтор алгоритма шифрования, которым пользуются, например, WhatsApp, Facebook Messenger и Skype. Только в собственном проекте он довел технологию до логичного абсолюта: там по умолчанию шифруются не только все сообщения, но и сама информация о чатах, невозможно установить кто и с кем с его помощью переписывался.

С октября прошлого года в Signal появились групповые чаты численностью до тысячи пользователей, а инструментов модерации у проекта, получается, просто нет. Это значит, что если вдруг кто-то каким-то образом обнаружит, что в Signal обсуждают что-то незаконное или считающееся неприемлемым в данный момент, то мессенджер могут просто уничтожить, удалить из магазина мобильных приложений, а также отказать в хостинге, как это случилось с американским ресурсом Parler. Собственно, закрытие Parler одновременно с блокировкой особо активных сторонников консервативных идей в основных соцсетях, то есть в Twitter и Facebook с Instagram, плюс новые правила в WhatsApp и создали тот самый переток пользователей, в том числе и в Signal.

Telegram, у которого аудитория выросла значительнее, американские активисты даже через суд уже пытаются убрать из магазинов мобильных приложений, именно как уделяющий недостаточно внимания модерации контента, которым обмениваются пользователи сервиса. И, судя по интервью изданию The Verge, сотрудники Signal подозревают, что могут стать следующими. Пока же сервис столкнулся только с блокировкой в Иране.

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Google нашел новый способ сделать рекламу персонализированной, вроде как — без ущерба для конфиденциальности. Тут дело в том, что исторически таргетированная, то есть персонализированная реклама работала с помощью cookie-файлов. Они хранятся на компьютере пользователя, разные для разных сайтов и с их помощью можно понять, когда человек заходил на платформу, что покупал, искал, слушал, смотрел и так далее.

Но такие же cookie используют, например, рекламные сети. Они помогают собрать данные о поведении пользователя со всех сайтов, где есть баннеры этой сети, что, собственно, и позволяет собирать рекламу индивидуально, под потенциальные запросы каждого. С другой стороны, создание подробного профиля пользователя или с его интересами и особенностями само по себе уже рассматривается как потенциальная угроза приватности, а тут еще возможность эти cookie перехватывать и использовать нелегально, ну или полулегально.

В общем, использование этого инструмента все строже регулируется законодательно, а Apple и Mozilla в браузерах Safari и Firefox уже по умолчанию блокируют cookie как явную угрозу сохранности персональных данных. Google, на рекламе зарабатывающий, пока в своем Chrome на такую радикальную меру не пошел, но активно ищет замену cookie. Новая технология называется FLoC. Идея в том, чтобы анализировать поведение пользователя в сети на уровне браузера. Разумеется, тут используется машинное обучение для анализа действий человека, но главное, что оно, как заявлено, не идентифицирует конкретного пользователя, а позволяет отнести его к определенной группе, чего рекламодателю в теории достаточно. Google заявляет о точности в 95% по сравнению со стандартным подходом.

Впрочем, не все так просто. Поскольку система использует возможности браузера, то, скажем, для самого Google, чей браузер сейчас лидирует по аудитории в мире, ну и по его рекламной сети соответственно, будет работать скорее всего точно. Насколько гигант готов пускать сторонние компании пользоваться его технологиями и насколько точные данные будет отдавать — пока неясно. Ну и главное, самого создания профиля пользователя такой подход не отменяет, более того, сам по себе браузер по большому счету знает о пользователе вообще почти все. Как минимум, больше, чем можно было бы собрать с помощью любых cookie, которые к тому же обычно можно почистить или вообще отключить, если функционал сайта от этого не пострадает.