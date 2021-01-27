SberBox и SberPortal теперь могут заменить радиоприемник

В смарт-устройствах экосистеме Сбера — телеприставке SberBox и "умном экране" SberPortal с семейством ассистентов "Салют" — появилась поддержка трансляции российских эфирных радиостанций. Функция реализована в сотрудничестве с сервисом "СберЗвук" и Ассоциацией "Индустриальный радиоплеер".

В умных устройствах Сбер теперь доступны трансляции десятков радиостанций, и их количество, как обещают разработчики, будет увеличиваться. В разных странах и городах набор радиостанций может отличаться, что связано с лицензионными правами на вещание.

Доступ к радиоплееру в умной приставке SberBox и смарт-дисплее SberPortal — бесплатный. Запустить прослушивание радио можно при помощи виджета в главном меню устройства, попросив голосового помощника включить конкретную станцию или выбрав из списка, открывающегося по запросу "Включи радио".

Согласно исследованиям Mediascope, среднемесячная аудитория радио составляет 87% россиян, при этом почти треть (30%) включают свои любимые радиостанции онлайн, и эта доля продолжает расти год от года. В отчете также отмечается, что в первом полугодии 2020 года превалирующее число россиян слушало радио дома, обогнав в доле традиционное радиослушание в автомобиле.

Аналогичные возможности уже есть у устройств конкурентов — смарт-колонок с голосовым помощником "Алиса" от "Яндекса" и колонки "Капсула" от Mail.Ru Group.