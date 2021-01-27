Роскомнадзор оштрафует сразу семь интернет-платформ

Штрафы за неисполнение требований об удалении призывов к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях 23 января получат социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

По сведениям ведомства, остались неудаленными вопреки требованию Генпрокуратуры и уведомлению Роскомнадзора в общей сложности 170 публикаций с такими призывами.

В сообщении регулятор напоминает о нормах законодательства, вступивших в силу 10 января этого года. Согласно новой редакции статьи 13.41 КоАП Российской Федерации за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации юридических лиц, владеющих онлайн-ресурсом, можно оштрафовать (по решению суда) на сумму от 800 тыс. до 4 млн рублей.

При этом в случае повторного нарушения такого рода сумму штрафа могут по новому закону увеличить до 10% от совокупной годовой выручки компании. В Роскомнадзоре обратились к руководству интернет-платформ с просьбой воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях.