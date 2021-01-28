Исторический рекорд: Apple стала лидером по продажам смартфонов

В последнем квартале 2020-го года Apple удалось продать больше смартфонов, чем какой-либо другой компании за всю историю этого рынка. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные аналитической фирмы IDC.

Сама Apple некоторые время назад перестала включать число проданных iPhone в квартальные отчеты. Однако за этим показателем продолжили следить аналитики. По сведениям IDC, с октября по декабрь минувшего года компания продажа 90,1 млн новых iPhone.

Это позволило компании занять первую строчку в рейтинге производителей смартфонов с долей рынка в 23,4%. Apple подвинула на второе место Samsung — южнокорейский производитель смог, продав 73,9 млн смартфонов, занять 19,1% рынка. При этом обе компании продемонстрировали рост поставок в штуках по сравнению с четвертым кварталом 2019-го года — Apple на 22,2%, а Samsung — на 6,2%.

Третье место по итогам продаж смартфонов за квартал досталось Xiaomi: китайской фирме удалось продать 43,3 млн устройств и занять 11,2% рынка. На четвертом месте — Oppo с 33,8 млн устройств и долей в 8,8%. Замыкает пятерку недавний лидер — Huawei. Пострадавшая из-за американских санкций компания продала 32,3 млн смартфонов — на 42% меньше, чем годом ранее за тот же квартал, а ее доля рынка сократилась до 8,4%.

По мнению экспертов, опрошенных CNBC, успеху Apple в последнем квартале 2020-го поспособствовал так называемый "суперцикл" — сразу многие потребители решили, несмотря на непростую из-за пандемии ситуацию в экономике, обновить свои устройства на более актуальные. При этом у Apple есть что предложить и в среднем сегменте рынка (iPhone SE2 и iPhone 11), и в верхнем (iPhone 12 и 12 Pro), и в ультрапремиальном (iPhone 12 Pro Max). В итоге общая квартальная выручка "яблочной" компании впервые превысила 100 млрд долларов, а выручка от продаж iPhone при этом составила 65,6 млрд долларов.