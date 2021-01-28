Представлен электросамокат с дистанционным управлением

Срок действия антипиратского меморандума в России продлили до 1 августа этого года. А компания Spin представила электросамокат, которым можно управлять дистанционно.

Срок действия антипиратского меморандума в России продлили до 1 августа этого года. Речь идет о соглашении между правообладателями видео и музыкального контента с одной стороны и интернет-гигантами – "Яндекс", Mail.ru и Rambler — с другой. Подписано соглашении еще в 2018 году на фоне довольно скандального суда "правообладатели против "Яндекса"". Компанию активно обвиняли в том, что пираты использую сервис "Яндекс.Видео" для размещения незаконных копий фильмов. Тогда и родилось соглашение указанных компаний с правообладателями, в котором главное условие – быстрое удаление пиратских файлов и фильтрация в поисковой выдаче своих ресурсов.

С тех пор "Яндекс" очищает результаты поиска от ссылок на сайты с копиями фильмов, сериалов и музыки, например, на торренты и файлообменники. Как отчитались в "Яндексе", с августа 2018 года компания удалила почти 12 млн таких ссылок. Особенность тут как раз в удалении контента без решения суда и даже отдельных жалоб. Вместо этого правообладатели ведут специальный реестр, откуда "Яндекс" и другие компании берут информацию. Нынешняя модель охватывает не всех участников рынка. Меморандум подписали 14 компаний и ассоциаций. Более мелкие и иностранные правообладатели используют общий принцип: жалобы и суды.

С другой стороны, и поисковики иностранные — например, тот же Google — условия меморандума не выполняют. Это, разумеется, не значит, что американские поисковик выдаёт пиратский контент, но позиция Google озвученная еще два с лишним года назад: мол, у нас есть свои алгоритмы выявления нелицензионного контента и отработанная схема взаимодействия с правообладателями.

Но "Яндекс" это не устраивало ни тогда, ни сейчас. Представители российского поисковика настойчиво заявляют, что ждут разработки полноценного антипиратского закона, который бы уравнял всех. Что показательно, изначально меморандум как раз и подписывали как временную меру, на год, пока не будет подготовлен законопроект. Но с тех пор ситуация не изменилась. Более того, участия в антипиратском меморандуме настойчиво требует книжная индустрия. Она оценивает потери от нелегальных копий в 3-4 млрд рублей в год.

Как пишут "Ведомости", "Минцифры" пообещала представителям индустрии проработать этот вопрос. А в "Роскомнадзоре" вообще предположили, что механизмы, которые удалось отработать за время действия меморандума, лягут в основу новых законов. И если так и будет, нас ждет еще более жесткая борьба с пиратами и еще больше досудебной чистки поисковой выдачи.

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Глобальные новости: компания Spin представила электросамокат, которым можно управлять дистанционно. Все ради того, чтобы решить главную проблему сервисов по минутной аренды такой техники – горы брошенных самокатов, которые просто мешают пройти по тротуару. Проблема имеет глобальный характер, затронула многие мегаполисы, включая Москву, например. В некоторых особо тяжелых случая муниципалитеты шли на крайние меры и вообще запрещали модную аренду самокатов. Как произошло, в частности, в очень прогрессивном Сан-Франциско.

А там, где с этим мирились, одни проклинали все, спотыкаясь о бесхозный электротранспорт, а в соседнем районе не могли взять самокат в аренду, потому что их не было. Компании нанимают людей, который собирают самокаты и развозят их по городу, но тут тоже не все просто. Им порой платят по количеству найденных транспортных средств, и в США, где такой прокат популярен, случались даже драки между разными подрядчиками за брошенные самокаты. Ну и вандализм: рассерженные горожане порой ломают технику, которая им мешает ходить по району.

И вот изящное решение – скутер от Spin, трехколесный. Если специально не уронить, сам не упадет и передвигается без клиента, его можно дистанционно переставить куда угодно, или просто убрать с тротуара, чтоб не мешал. Правда, пока для этого нужен оператор — сам по себе скутер никуда не едет.