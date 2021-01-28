В новой Tesla Model S можно будет поиграть в "Ведьмака" и Cyberpunk 2077

Компания Tesla представила крупное обновление электрического седана Model S. Новая модель получила рулевое колесо в виде штурвала, три экрана, а также мощный бортовой компьютер, который по уровню производительность не уступает современным консолям.

Мультимедийная система Model S способна выполнять 10 триллионов операций в секунду (терафлопс). Для сравнения, вычислительная мощь консоли Sony PlayStation 5 достигает 10,28 терафлопса, Microsoft Xbox Series X — 12 терафлопс.

Место вертикального планшета в новой модели занял 17-дюймовый экран (2200х1300 пикселей) с альбомной ориентацией. Еще одна, 8-дюймовая панель располагается за подлокотником и предназначена для пассажиров на заднем ряду.

Plaid Model S ships next month pic.twitter.com/HFUPTnQiPB — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Список поддерживаемых игр официально не подтвержден, однако изображения на сайте производителя указывают, что владельцы модернизированной Model S смогут запускать Stardew Valley, Cuphead, Fallout Shelter, а также третью часть "Ведьмака". Глава компании Илон Маск также упомянул в твиттере возможность игры в Cyberpunk 2077.

Обновленная Model S поступит в серийное производство до конца I-го квартала этого года, сообщает Engadget. Базовый вариант нового электрокара (до 660 км без подзарядки, максимальная скорость — 250 км/ч) оценили в $79 990.

За трехмоторную версию Plaid (запас хода — 625 км, максимальная скорость — 320 км/ч) просят $119 990, за Plaid+ (с аккумуляторами увеличенной емкости, до 840 км пробега) — $138 490.