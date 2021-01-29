Huawei привезет в Россию десктопы, мониторы и смарт-очки

Более 40 новых потребительских продуктов в различных категориях намерена выпустить в России в 2021-м году компания Huawei. Так китайский производитель телеком-оборудования и персональной электроники намерен компенсировать потери от падения продаж смартфонов.

Из-за введенных в мае 2019-го администрацией США торговых санкций Huawei уже около полутора лет не может устанавливать на свои Android-смартфоны сервисы Google и магазин Google Play. А в прошлом году компании заблокировали возможность закупать современные процессоры и заказывать производство чипов собственной разработки.

А ноябре 2020-го Huawei продала консорциуму китайских фирм бренд Honor — его таким образом вывели из под санкций, что позволит (об этом уже заявили официально) вновь устанавливать на международные версии смартфонов Honor сервисы Google.

Как сообщили Вестям.Ru в компании, помимо уже продающихся в России смартфонов, ноутбуков, планшетов, наушников, умных часов, умных колонок и роутеров Huawei, будут представлены новые категории продуктов. Среди них — стационарные компьютеры, мониторы и умные очки. При этом в 2021 году Huawei собирается выпускать как флагманские смартфоны и ноутбуки, так и устройства среднего ценового сегмента.

На фоне большего распространения удаленной работы переориентация Huawei на ноутбуки, настольные компьютеры и мониторы выглядит логичной. Это высококонкурентные сегменты рынка, где покупатели прежде всего ориентируются при покупке на цену — так что много тут не заработаешь. Однако Huawei может помочь то, что бренд уже хорошо известен россиянам благодаря смартфонам.