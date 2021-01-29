Сбер выкупит контроль в маркетплейсе Goods.ru

Сбер наконец нашел партнера, с которым он будет развивать направление электронной коммерции. Компания выкупит контроль в маркетплейсе Goods.ru – сейчас он принадлежит компании "М.Видео-Эльдорадо", которая, в свою очередь, входит в группу САФМАР Михаила Гуцериева. Сделку планируют закрыть уже в первой половине этого года. По итогу Сберу будет принадлежать 85% компании, 10% – "М.Видео", еще 5% останутся у основателя проекта, Александра Тынкована.

Также известно, что Сбер готовится потратить на развитие маркетплейса 30 миллиардов рублей. Это означает масштабную экспансию. Ну и, разумеется, Goods.ru будет интегрирован в экосистему Сбера. Речь о логистическом сервисе «СберЛогистика», службе быстрой доставки продуктов «Самокат», о доставке продуктов из магазинов «СберМаркет», аптечном проекте «Сбер Еаптека». Как именно будет выглядеть интеграция, в компании не рассказали, но уже сейчас можно предположить, что курьеры "СберЛогистики" и "Самоката" могут заниматься доставкой покупок пользователям Goods.ru. Поскольку логистика, традиционно, один из самых сложных и дорогих моментов в построении успешного маркеплейса, а у Goods.ru сейчас нет собственной логистики — компания использует мощности партнеров.

Ну и нельзя не сказать, что шел к этой сделке Сбер долго. У компании вообще довольно сложный опыт в области маркетплейсов – целых три неудачи. Были два неосуществленных проекта, совместное предприятие с AliExpress, о котором говорили около трех лет назад (но китайцы в итоге скооперировались с Mail.ru), и развалившаяся на последних этапах сделка с Ozon, который выплатил отступные и вышел сразу на две биржи – московскую и нью-йоркскую, причем — с ажиотажем вокруг своих бумаг. Да, кстати, Goods.ru по итогам сделки со Сбером, похоже, оценили раз в 65 меньше Ozon – 10 миллиардов рублей против 8 с половиной миллиардов долларов. Ну и самая известная неудача Сбера – маркеплейс "Беру", СП с "Яндексом".

Во время запуска в 2017-м Сбер не стеснялся в амбициозных оценках проекта. Его называли "русским Amazon", но в итоге в прошлом году компании разошлись, не договорившись о приоритетах в управлении, и маркетплейс достался "Яндексу". Теперь Сбер, как и обещал 2 месяца назад на "Дне инвестора", старается не повторять прошлых ошибок – в "Беру" у него была доля в 50%, теперь же – полный контроль над проектом.

Что любопытно, после этой сделки Сбер еще активнее начинает конкурировать с Delivery Club, в котором у него тоже 50% через совместное предприятие c Mail.ru. Как рассказали наши источники на рынке, год назад сервис тоже планировал развиваться в сторону маркетплейса. Будет ли он делать это теперь, когда у Сбера появился собственный маркетплейс – неизвестно.

Довольно сложно сказать и каков теперь расклад на российском рынке электронной коммерции – публичных исследований не было уже почти два года, а с тех пор многое изменилось. Разве что лидером, по мнению всех аналитиков, по-прежнему остается Wildberries, с довольно большим отрывом – но детальных показателей своего бизнеса он не раскрывает.

***

Новости неожиданных блокировок в американском сегменте Интернета. Discord (довольно популярная платформа для общения) забанила Reddit, то что в США называют главной страницей интернета, 50 миллионов человек. Не весь ресурс, конечно, а канал пользователей раздела Wall Street Bets, которые взялись портить жизнь биржевым спекулянтам, разоряющим любимые американцами компании. В Discord они координировали сделки, которые обошлись Уолл-стрит уже под 10 миллиардов долларов убытков.

Дошло до того, что один из самых крупных фондов в этой истории, Melvin Capital, заявил, что сдается под напором рядовых инвесторов, хотя изначально планировал стоять до конца. Разобраться в ситуации уже пообещала администрация Белого дома. А Discord просто забанил канал финансовых повстанцев, как сказано — за высказывания, содержащие ненависть. Но атаки на биржи это не остановило.

Сообщество Reddit, меж тем, решило еще и внедрить собственную криптовалюту – договорились использовать Ethereum, блокчейн Виталика Бутерина. Пока предполагается, что на криптоплатформе будет работать "Карма" – баллы уважения к человеку внутри Reddit. Но их можно будет конвертировать в другую криптовалюту. Этакая народная попытка выстроить собственную финансовую систему – отличную от той, что использует Уолл-стрит.