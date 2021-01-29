Технология Xiaomi позволяет заряжать смартфон в любой точке комнаты

В Xiaomi объявили о создании новой, по-настоящему беспроводной технологии зарядки гаджетов: инженеры компании создали устройство, позволяющее подпитывать аккумулятор смартфона в любой точке комнаты.

Технология Mi Air Charge пока не реализована в серийных устройствах и представляет собой скорее демонстрацию возможностей, чем готовый коммерческий продукт. С ней для зарядки устройств не нужны ни кабели, ни подставки со встроенными индукционными катушками.

Как пишет Gizmochina, зарядку осуществляет довольно массивная коробка-"башня": используя технологию формирования луча, она, точно обнаружив местоположение смартфона, нацеливает на него пучок миллиметровых волн.

Всего у "коробки" пять фазовых антенн — именно они помогают нацелить излучение на заряжаемый гаджет — а также 144 антенны для передачи миллиметровых волн. В самом смартфоне, который может заряжаться по такой технологии, тоже нужны два антенных модуля. Один помогает "базе" найти гаджет, а другой состоит из 14 принимающих волны и преобразующих их в энергию антенн.

"База" Mi Air Charge может заряжать одновременно несколько устройств с мощностью 5 Вт на каждое. В будущем новая технология позволит одновременно заряжать, например, смартфон, беспроводные наушники и смарт-часы. Также она сможет обеспечивать питанием другие небольшие устройства в комнате — такие как аудиоколонки или настольные лампы.