Роскомнадзор потребовал снять ограничения с гимна России на YouTube

Роскомнадзор обвинил YouTube в блокировке гимна России и потребовал у компании Google, владеющей видеохостингом, снять ограничения. Как говорится в официальном сообщении регулятора, YouTube наложил ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России под предлогом нарушения авторских прав.

"Гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. Блокировка платформой YouTube гимна России это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны", — заявили в ведомстве.

Также в Роскомнадзоре в очередной раз обратились к российским создателям контента, размещающим его на YouTube, с рекомендацией перейти на отечественные видеохостинги.

Других подробностей о блокировке гимна России в YouTube ведомство не приводит. Отметим, что видеоролики с гимном нашей страны на момент написания этой заметки без проблем обнаруживаются поиском по YouTube и воспроизводятся.

Не исключено, что одна из записей гимна каким-то образом попала в базу данных защищенных авторским правом музыкальных композиций, которые алгоритмы видеохостинга запрещают использовать в видеороликах — что и мешает публиковать новые видео с гимном в аудиодорожке на YouTube в настоящее время.