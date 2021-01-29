Android 12 поможет смартфонам заиграть новыми красками

Следующая крупная версия мобильной платформы Google — Android 12 — получит новые настройки кастомизации внешнего вида, которые позволят полностью перекрашивать интерфейс приложений. Фирменную палитру цветов смогут получить даже смартфоны некоторых брендов.

Сейчас Android предлагает только две темы — светлую и темную. По информации 9to5Google, в новой версии пользователи смогут выбрать основной и акцентный цвета, в соответствии с которыми будет преображена вся система. От основного цвета, например, будет зависеть оттенок фона уведомлений и области быстрых настроек, от второстепенного — кнопки, ползунки и другие элементы интерфейса.

Макет 9to5Google

Производители смогут предлагать собственные наборы цветов для своих брендов и даже отдельных смартфонов, говорят источники издания. Правда, "перекрасить" ту или иную программу можно будет только в том случае, если такую возможность предусмотрел разработчик.

Кроме того, интерфейс Android 12 сможет подстраиваться под палитру фонового изображения. Когда пользователь сменит "обои", похожий цвет примет и вся система.

Android 12 находится на ранней стадии разработки, поэтому система стилей оформления может претерпеть сильные изменения к моменту релиза. Больше о новой функции может стать известно из превью-версии для разработчиков, выход которой ожидается в следующем месяце.