Canalys: поставки планшетов установили рекорд

Объемы поставок планшетов в конце прошлого года установили новый исторический максимум. Как говорится в отчете аналитической фирмы Canalys, на фоне продолжающейся пандемии устройства этого сегмента пользовались небывалым спросом: в IV-м квартале 2020-го их было отгружено 52,8 миллиона штук — больше, чем когда-либо.

Доминировала на рынке Apple, которая поставила 19,2 миллиона iPad, побив собственный рекорд 2014 года. "Серебро" взяла Samsung, отгрузившая с октября по декабрь 2020-го 9,9 миллиона планшетов.

В пятерку вошла Lenovo, нарастив объемы поставок на 125%: с 2,5 миллиона в конце 2019-го до 5,6 миллиона в прошлом году. Не выиграла от высокого спроса только Huawei, поставившая в IV-м квартале всего 3,5 миллиона планшетов (на 24% меньше, чем за тот же период 2019-го)

Кроме того, рекордные результаты продемонстрировал сегмент хромбуков — недорогих ноутбуков на Chrome OS, которые обычно используются в сфере образования. В IV-м квартале 2020-го их было отгружено 11,2 миллиона штук, за календарный год — 30,7 миллиона. Это почти вдвое больше, чем за весь 2019-й, когда на рынок было поставлено 14,7 миллиона хромбуков.