Еженедельная программа Вести.net от 30 января 2021 года

Из-за чего случилась корпоративная война между Apple и Facebook, с какой по счёту попытки Сбер построит онлайн-магазин, в чём Telegram догнал самый популярный мессенджер планеты и как простые пользователи сети разорили крупнейшие финансовые корпорации: главные события мира технологий за неделю в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— Начнем мы сегодня с самой громкой и неожиданная истории недели, а, возможно, и не только недели – появления инвестиционного пролетариата. Речь о гротескном – на многие миллиарды долларов – биржевом противостоянии обитателей одной из веток интернет-форума, пусть и самого большого во всемирной сети – Reddit – и профессиональных богатейших игроков Уолл-стрит.

— Теперь наша постоянная январская тема: мессенджер Павла Дурова и его стремительный рост. На этот раз – о российских успехах. Похоже, Telegram со своим социально-медийным слоем из каналов достаточно быстро движется к позиции главного мессенджера России.

— Есть и параллельная история. На этой неделе напомнил о своем существовании еще один мессенджер, очень заслуженный, патриарх, с которого фактически и началась эта индустрия – ICQ, "аська".

— Сбербанк, и без того вошедший в число главных игроков технологического рынка России, идет к построению полной экосистемы – не удивлюсь, если это будет такой "Сбернет" внутри Рунета. На этой неделе банк прикупил интернет-маркетплейс.

— Корпоративный скандал недели. Если не целая война, на грани которой оказались Facebook и Apple. Компания Марка Цукерберга готовит судебный иск, яблочники называют Facebook поставщиками фальшивых новостей и обвиняют в слежке за пользователями. И всё — из-за новых правил приватности, которые внедряет Apple.