Xiaomi подала в суд на Минфин и Минобороны США

Производитель смартфонов Xiaomi подал в суд на администрацию США, требуя исключить компанию из черного списка фирм, сотрудничающих с китайскими военными. В него Xiaomi включила в середине января предыдущая вашингтонская администрация.

Дословно реестр, ведущийся согласно принятому в 1999 году закону, называется списком "коммунистических китайских военных компаний", пишет CNBC. В ноябре прошлого года Дональд Трамп запретил инвесторам из США владеть ценными бумагами фирм — фигурантов списка.

В воскресенье на официальном сайте Xiaomi для акционеров появилось сообщение о подаче иска в суд округа Колумбия (столица США, Вашингтон). Ответчики — Министерство финансов и Министерство обороны США. В иске адвокаты производителя смартфонов называют решение властей неконституционным, нарушающим свободы и имущественные права Xiaomi в обход законной процедуры и, таким образом, противоречащим пятой поправке к Конституции Соединенных Штатов.

В Xiaomi настаивают, что запрет на покупку ее акций американскими инвесторами нанесет "непоправимый ущерб" компании, повредив "ее способности вести, развивать и финансировать свой бизнес, продавать товары, поддерживать и развивать деловые отношения, а также нанимать и удерживать сотрудников".

В иске также сказано, что компания не принадлежит, не контролируется и никаким иным образом не аффилирована с китайским правительством или вооруженными силами, и не находится во владении или под контролем какой-либо организации, аффилированной с китайским военно-промышленным комплексом.

CNBC отмечает, что Huawei, попавшая под санкции США в мае 2019 года, также пыталась оспаривать это решение Белого дома в американском суде. Однако федеральный судья этот иск отклонил.