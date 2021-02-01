Microsoft случайно раскрыла сроки выхода новой Windows

Разработчики Microsoft проговорились о сроках релиза следующего крупного обновления операционной системы Windows 10. Как стало известно из описания кода в проекте Chromium, выход новой версии 21H1 состоится этим летом.

В сообщении отмечалось, что очередной "релиз Windows" запланирован на июнь 2021 года. Помимо прочего, апдейт получит встроенную защиту от уязвимостей, связанных с диспетчером транзакций ядра Kernel Transaction Manager (KTM).

Как правило, Microsoft выпускает первое крупное обновление года в мае. Именно в конце весны, например, выходили версии Windows 10 1903 (May 2019 Update) и 2004 (May 2020 Update). В этом году, вероятно, релиз состоится позже обычного.

В отличие от последней версии, вышедшей в октябре 2020-го, Windows 21H1 не получит значимых нововведений с точки зрения функций и дизайна. По информации издания Windows Latest, апдейт в основном будет направлен на повышение стабильности работы системы и исправление ошибок.

Более крупные изменения ожидаются во второй половине 2021-го. Именно к этому сроку Microsoft запланировала масштабное обновление, в рамках которого будет осовременен дизайн некоторых ключевых элементов ОС, включая меню "Пуск", режим планшета, "Центр уведомлений" и "Проводник".

В частности, инженеры Microsoft перепишут панель задач с использованием современного кода, а для классического "Проводника" создадут улучшенный интерфейс. Поддержку темной темы получит еще большее число устаревающих элементов оформления.

Проект носит рабочее название Sun Valley. Включенные в его состав изменения выйдут как часть обновления Windows 10 (Cobalt), релиз которого состоится не раньше осени 2021 года.