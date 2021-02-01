Xiaomi изобрела смартфон со съемной камерой

Компания Xiaomi продолжает исследовать новые способы взаимодействия с мобильными устройствами. В этот раз инженеры китайского производителя предложили идею смартфона со съемной тыловой камерой, которую при необходимости можно было бы открепить и использовать в качестве фронтальной.

В патентной заявке, поданной во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO), описывается аппарат, лицевая поверхность которого представляет один сплошной экран. Его единственная камера должна располагаться сзади, пишет 91Mobiles.

Задумка состоит в том, чтобы пользователь, который захочет снять селфи или сделать видеозвонок, смог бы отсоединить фотомодуль и прикрепить его к верхней грани.

Судя по схематическим рисункам, датчик использует магнитное крепление и подключается с помощью двух коннекторов. Сам модуль может иметь продолговатую форму с двойной камерой либо круглую с четырьмя сенсорами.

Идею смартфона с камерой, которая могла бы отсоединяться от корпуса (например, когда снимок нужно сделать с расстояния или необычного ракурса), также озвучила Vivo в конце прошлого года.

В компании рассказывали, что выносной модуль можно расположить где угодно и управлять им по беспроводному соединению как с самого устройства, так и посредством голосовых команд. Тем не менее, выпускать коммерческую модель с такой технологией Vivo пока не планирует.