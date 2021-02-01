Павел Дуров объяснил, почему Telegram эффективнее Facebook

Глава Telegram Павел Дуров поразмышлял на тему производительности труда в мелких и крупных организациях. Исторически сложилась так, полагает предприниматель, что творческий потенциал людей лучше всего проявляется в небольших группах, поэтому его команда внедряет инновации быстрее, чем забюрократизированная Facebook.

"Люди эволюционировали, чтобы эффективнее всего работать в небольших группах до 150 человек, — написал Дуров в своем телеграм-канале. — Вот почему везде, где есть централизация и чрезмерная иерархия, возникает неэффективность и недоиспользование человеческого потенциала. Капиталистические монополии и социалистические диктатуры одинаково плохи".

"В современном мире монополий стоимостью триллионы долларов и раздутых правительств потенциал сотен миллионов людей подавляется ограничениями, налагаемыми искусственными социальными структурами", — считает глава Telegram. По его мнению, в "естественной среде", где люди более свободны и таких ограничений нет, "каждое небольшое сообщество способно произвести на свет выдающегося лидера и независимого мыслителя".

Дуров не уточнил, кого он имел в виду, но увидел в этом преимущество Telegram перед организациями со сложной корпоративной структурой. "Вот почему десятки тысяч людей, работающих в крупных корпорациях, таких как Facebook, не поспевают за тем, что внедряет наша небольшая команда в Telegram, — объяснил он. — Вот почему такие страны, как Россия, не могут порождать и удерживать мировые бренды в своих юрисдикциях".

"Подлинное творчество редко встречается в организациях и обществах, построенных на чрезмерной иерархии и отсутствии личной автономии", — заключил Дуров.