Facebook напомнит пользователям о пользе сбора их данных

Facebook тестирует новое всплывающее уведомление в мобильных приложениях для iPhone и iPad, которое призвано донести позицию компании в связи со сбором персональных данных. Об этом накануне заявили представители социальной сети в обновленной версии опубликованного ранее поста.

Наладить контакт с пользователями в Facebook решили в преддверии введения Apple новых правил: приложениям придется запрашивать у пользователей разрешение на отслеживание в целях таргетирования рекламы. В Facebook говорят, что этот шаг производителя iPhone навредит малому и среднему бизнесу, затраты которого на онлайн-рекламу вырастут.

Именно такого рода информация и будет включена в уведомление — его предполагается выводить одновременно с системным предупреждением iOS. Пользователям попробуют объяснить, что точное нацеливание рекламы, для которого и необходимо отслеживание, помогает поддержать малый бизнес, а также позволяет Facebook не взимать плату за использование своих приложений.

Фактически Facebook и Apple из-за спора вокруг изменений в iOS находятся на грани корпоративной войны. Американские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что в компании Марка Цукерберга готовят иск к производителю iPhone. А глава Apple Тим Кук, не называя конкретные сервисы, недавно обвинил соцсети в пособничестве распространению фейковых новостей и в слежке за пользователями.