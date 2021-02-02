Илон Маск ушел из Twitter

Гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил, что перестанет пользоваться Twitter. Сегодня он сообщил своим 44,8 миллиона подписчиков, что покидает платформу "на некоторое время".

Причины своего решения миллиардер не пояснил. Как долго продлится его перерыв, также не уточняется.

Off Twitter for a while — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2021

Возможно, Маск недолго будет отдыхать от соцсети. В июне 2019 года он деактивировал свой аккаунт, но вернулся уже через два дня.

Бизнесмен завел учетную запись в Twitter в июне 2009-го. За это время он отправил около 13,4 тысячи твитов.

Недавние посты Маска оказали большое влияние на фондовый рынок. На прошлой неделе глава Tesla разместил в профиле своего Twitter-аккаунта хэштег с упоминанием биткоина, после чего курс самой популярной криптовалюты за полчаса вырос на 15% — с почти $32 тысяч до $37 тысяч. Чуть позднее он написал, что "это было неизбежно".

В прошлую серду, 27 января, стоимость бумаг сети магазинов видеоигр Gamestop взлетела на 157% после твита Маска "Gamestonk!!" ("stonks" — намеренно искаженное написание слова stocks (акции) из популярного мема). Днем ранее, 26 января, котировки онлайн-маркетплейса Etsy поднялись на 3,5% после того, как Маск написал "вроде как я люблю Etsy".

Иногда твиты Маска приводили к скандалам. В августе 2018 года он написал, что готов выкупить акции Tesla по $420 долларов за штуку, после чего стоимость бумаг автопроизводителя выросла на 7%.

В результате Комиссия по ценным бумагам США завела дело против бизнесмена, обвинив его в том, что тот ввел инвесторов в заблуждение. В рамках досудебного соглашения Маску пришлось покинуть пост председателя совета директоров компании и выплатить штраф в размере $20 миллионов.