Илон Маск ушел из Twitter

Гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил, что перестанет пользоваться Twitter. Сегодня он сообщил своим 44,8 миллиона подписчиков, что покидает платформу "на некоторое время".

Причины своего решения миллиардер не пояснил. Как долго продлится его перерыв, также не уточняется.

Off Twitter for a while