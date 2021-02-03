Instagram разрешил восстанавливать удаленные посты и "истории"

В Instagram появилась новая функция, позволяющая восстанавливать недавно удаленные публикации. Фотографии, видео, трансляции IGTV и Reels теперь можно вернуть, если те были удалены не более 30 дней назад.

Исключение составляют "истории": они будут оставаться в "корзине" в течение суток, после чего удалятся навсегда. Об этом говорится в официальном блоге сервиса.

Раздел с удаленным контентом расположен в Settings ("Настройки") -> Account ("Аккаунт") -> Recently Deleted ("Недавно удаленные"). Он доступен в последней версии приложения для iOS и Android.

По словам представителей Instagram, новая функция была введена в качестве меры защиты от хакеров, которые взламывают учетные записи и удаляют посты. В связи с этим теперь пользователи должны будут сначала подтвердить право владения аккаунтом, прежде чем они смогут навсегда удалить или восстановить контент.