Sony отчиталась о продажах PlayStation 5

Компания Sony опубликовала результаты за III-й квартал финансового года, закончившийся 31 декабря. Согласно отчету, в 2020 году было поставлено 4,5 миллиона новых игровых консолей PlayStation 5. Примерно такого же результата добилась PS4 на старте продаж в 2013 году.

PS5 была выпущена 12 ноября. Из-за ажиотажа новинку трудно найти в продаже — новые партии раскупаются почти мгновенно. На прошлой неделе российский онлайн-магазин Sony сообщил о закрытии предзаказов на PS5, поскольку "число ожидающих консоль превышает их количество".

Более успешному запуску новой приставки помешала пандемия коронавирусной инфекции. "Нам трудно увеличить производство PS5 в условиях дефицита полупроводников и других компонентов", — объяснил финансовый директор Sony Хироки Тотоки во время брифинга. — Мы не смогли полностью удовлетворить высокий уровень спроса со стороны клиентов, но продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы отгрузить как можно больше устройств клиентам, ждущим PS5".

87% покупателей PS5 подписываются на PlayStation Plus, добавили в Sony. Количество пользователей этого сервиса выросло до 47,4 миллиона.

При этом спрос на PS4 резко упал: в октябре—декабре 2020 года компания отгрузила 1,4 миллиона приставок предыдущего поколения — на 77% меньше, чем за тот же период 2019-го. Также Sony поставила на рынок всего 1 миллион смартфонов — на 23% меньше, чем в конце 2019 года.

Microsoft в своем отчете на прошлой неделе объемы поставок Xbox Series X и Series S не обнародовала. Однако выручка подразделения Xbox от продажи "железа" за год выросла на 86% в связи с запуском новых консолей.