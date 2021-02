Instagram: мы разрабатываем аналог TikTok

Представители Instagram подтвердили разработку функции, которая сделает сервис более похожим на TikTok. Речь идет о новой ленте "вертикальные истории" (Vertical Stories), которую можно будет прокручивать, делая свайпы вниз и вверх. При этом приоритет будет отдаваться видео, а не изображениям.

Первым упоминание "вертикальных историй" в коде приложения Instagram обнаружил разработчик Алессандро Палуцци. В пресс-службе компании назвали новый формат "ранним прототипом", тестирование которого пока не началось.

#Instagram is working on Vertical Stories ����

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137