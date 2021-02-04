Джефф Безос уходит с поста гендиректора Amazon

Один из самых богатых людей планеты, основатель компании Amazon Джефф Безос, уйдет с поста генерального директора. Об этом стало известно сразу после публикации финансового отчета корпорации за четвертый квартал 2020 года.

Джефф Безос основал Amazon в 1994-м и с тех пор возглавлял компанию. Но он при этом не покидает ее, а займет новую должность — станет исполнительным председателем правления Amazon. Это означает, что у нового генерального директора будет босс, которого у Безоса никогда не было, поэтому, по сути, сам Безос остается по-прежнему главным в компании.

При этом он отметил, что наконец то появится время и энергия, необходимая, чтобы сосредоточиться на других его увлечениях, в частности благотворительных фондах, космической компании Blue Origin и газете Washington Post. К слову, компания Blue Origin была основана за год до Space X Илона Маска, в 2000-х годах большую часть времени работала в закрытом формате и только пять лет назад начала публично говорить о своих планах.