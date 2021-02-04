CNBC: автомобиль Apple не предусматривает наличия водителя

Первый автомобиль, который через несколько лет планирует выпустить компания Apple, будет полностью автономным, не предусматривая даже своей конструкцией наличия водителя. Об этом со ссылкой на источники пишет CNBC.

Издание в своей публикации также подтверждает сообщения корейской прессы о том, что Apple близка к заключению сделки с альянсом Hyundai и Kia. Южнокорейские компании готовы предоставить свои автомобильные технологии и производственные мощности, а Apple обеспечит самоуправляемым автомобилям системы автономного передвижения и "софт".

Накануне сообщалось, что Apple готова вложить 3,6 млрд долларов в Kia для реализации проекта. По информации эксперта TF International Securities Мин-Чи Куо, "яблочный" электрокар может быть построен на платформе Hyundai.

По мнению Мин-Чи Куо, при успешном запуске проекта с Hyundai, в дальнейшем Apple может начать сотрудничать с General Motors, а также с европейскими производителями PSA для создания будущих моделей электрокаров и продажи их на других рынках.