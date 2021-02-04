"Бабушкофон" с дисковым набором оказался на пике популярности

Дискофон или "бабушкофон" в ретродизайне с дисковым набором оказался на пике популярности у техногиков. Аппарат еще в прошлом году показала инженер Жюстин Хаупт. Девушка сама собрала устройство без кнопок и экрана и весь процесс по созданию мобильного телефона выложила в часовом ролике на YouTube. В комментариях к нему выяснилось, что многие люди готовы отказаться от модных гаджетов в пользу более простого устройства, и при этом не повторять весь путь Хаупт.

Инженер пошла навстречу просьбам и теперь предлагает всем желающим комплект а-ля "сделай сам". Обойдется такой набор для самостоятельной сборки ретротелефонов в $390. Он будет поддерживать связь 3G, 4G и 2G, а также в нем есть диск для набора номера, две кнопки для быстрого набора и внешняя антенна. Можно при этом использовать SIM-карту любого оператора. Кстати, экран у него все-таки имеется, даже два: один фронтальный OLED и тыльный. SMS можно получить и прочитать, но не отправлять.