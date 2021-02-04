СМИ про VR-шлем Apple: цена $3000, 8K-экраны и десяток камер

В конце января Bloomberg сообщило о том, что Apple выпустит свой первый шлем виртуальной реальности в 2022 году. По данным агентства, "очень дорогостоящей" VR-гарнитуре достанется экран с высокими разрешением, высокопроизводительный процессор и технология отслеживания рук, которая позволит набирать текст, рисуя его пальцами в воздухе.

Источники The Information уточнили эти сведения, сообщив, что стоимость устройства Apple приблизится к $3000. Это сделает его намного дороже других автономных моделей (которые не нужно подключать к компьютеру), таких как Oculus Quest 2 ($299).

По словам собеседников издания, компания Тима Кука позаимствует некоторые элементы оформления у других "яблочных" продуктов. Например, съемный головной ремень будет похож на браслеты для Apple Watch, а мягкая сетчатая ткань — на отделку смарт-колонок HomePod.

Так, полагают авторы The Information, будет выглядеть первая VR-гарнитура Apple

Предполагаемая новинка Apple будет обладать возможностями как виртуальной (когда виртуальная среда полностью генерируется компьютером), так и смешанной реальности (когда в окружение реального мира вплетаются 3D-объекты). Источники указали, что VR-гарнитура получит более дюжины камер (для отслеживания рук), лидары (для создания карт помещений; такие же лазерные дальномеры обеспечивают AR-эффекты на iPad Pro и iPhone 12 Pro), а также два дисплея с разрешением 8K и функцией отслеживания глаз.

В Apple не ожидают высокого спроса на устройство — в первый год релиза может быть продано не более 250 тысяч штук. Об этом ранее говорили информаторы Bloomberg, отмечая, что на своем первом VR-шлеме компания будет обкатывать технологии, после чего выпустит более доступную модель для массовой аудитории.