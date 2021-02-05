TikTok вышел на Android TV

Социальная сеть TikTok заработала на "умных" телевизорах с операционной системой Android TV. Официальное приложение уже доступно в магазине Google Play однако пока его могут установить только пользователи во Франции, Германии и Великобритании.

В других регионах "телеверсия" TikTok выйдет позднее. Как уточняет Wired, программа совместима со смарт-ТВ производства Sony, Hisense, TCL, Skyworth, Sharp, Phillips, Xiaomi, Panasonic и Toshiba.

Приложение сервиса для "умных" телевизоров содержит те же функции, что и мобильная версия, а его интерфейс оптимизирован для большого экрана. Пользователи могут прокручивать персональную ленту рекомендаций, следить за подписками и ставить лайки понравившимся роликам.

В декабре TikTok объявил о партнерстве с Samsung — сервис стал доступен в Великобритании на некоторых смарт-ТВ 2018-го и более позднего года выпуска. Как ожидается, в будущем соцсеть будет предустанавливаться на новые модели корейской фирмы.

В ТВ-версии TikTok для Samsung семейные фильтры включены по умолчанию, а контент, не подходящий для просмотра детьми, скрывается. На главном экране в первую очередь продвигается образовательный контент.