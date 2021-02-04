Крупнейшие автоконцерны сокращают производство из-за нехватки чипов

Нехватка чипов, вызванная продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, сильно ударила не только по рынку видеокарт и игровых приставок, но и автопрому. Из-за дефицита полупроводников мировые автопроизводители вынуждены сокращать объемы выпуска новых машин, а фабрики — переводить свои мощности на выполнение других заказов, пишет Ars Technica.

Проблема затронула почти всех крупные бренды, включая Volkswagen, Ford, Honda и Nissan. В декабре 2020-го американской Ford пришлось приостановить работу завода в штате Кентукки, где собираются внедорожники Ford Escape и Lincoln Corsair, а в январе — как минимум месяц заморозить мощности в Германии. Stellantis (новая компания, образованная в результате слияния Fiat Chrysler и Peugeot) в это же время сократила объемы выпуска на объектах в США, Мексике и Канаде.

Японский бренд Mazda на этой неделе объявил, что в феврале—марте уменьшит объемы производства новых автомобилей до 32 тысяч штук. Под оптимизацию могут попасть кроссоверы CX-5 и CX-30. В свою очередь, предприятие Nissan по сборке грузовиков в Миссисипи сократило количество рабочих часов из-за нехватки микросхем. Об остановке производства на фабриках в Канзасе, Канаде, Мексике и Южной Корее в среду заявила GM.

Аналитики оценивают суммарный ущерб отрасли в $61 миллиард. Как ожидается, дефицит комплектующих продлится еще несколько месяцев.

Нехватка полупроводников связана с тем, что чипмейкеры в условиях пандемии, когда автосалоны были закрыты, а техника пользовалась небывало высоким спросом, переориентировались на производителей бытовой электроники — компьютеров, ноутбуков, смартфонов и других устройств.

По подсчетам компании Canalys, в конце прошлого года объемы поставок планшетов установили новый исторический максимум. В IV-м квартале 2020-го их было отгружено 52,8 миллиона штук — больше, чем когда-либо. A Apple, согласно данным IDC, в октябре—декабре 2020-го удалось продать больше смартфонов, чем какой-либо другой компании за всю историю этого рынка.