Росгвардия заявила о массированной DDoS-атаке на свой сайт

Сайт Росгвардии – rosguard.gov.ru — подвергся в ночь с четверга на пятницу массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сайт публикует новости Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, информацию о спецпроектах ведомства — например, строительстве главного храма Росгвардии в Подмосковье, а также предоставляет доступ служащим к различным сервисам. В частности, есть разделы "Противодействие коррупции" и "Психологическая помощь".

По данным сервиса Similarweb, официальный сайт Росгвардии rosguard.gov.ru начал активно набирать аудиторию осенью прошлого года. Сервис сообщает, что ресурс имел нулевую посещаемость еще в августе 2020-го, в сентябре месячная аудитория составила порядка 20 000 уникальных пользователей, а к декабрю превысила 200 000.