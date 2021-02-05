Главу соцсети Parler отправили в отставку

Главу соцсети Parler уволили. По словам Джона Матце, решение принял совет директоров компании из-за разногласий по развитию продукта. Сейчас, по данным агентства Reuters, соцсеть управляется исполнительным комитетом.

Платформа Parler позиционировала себя как аналог Twitter, но со свободой слова. Правда, просуществовала она недолго — всего три года. Резонанс вокруг соцсети поднялся, когда Дональд Трамп, которого на фоне штурма Капитолия стали блокировать Facebook, Twitter, Instagram и другие площадки, призвал сторонников перейти именно на Parler. После этого приложение соцсети удалили из App Store и Google Play за недостаточную модерацию. Затем Amazon отключил Parler от хостинга, уже окончательно остановив социальный проект с 10 миллионами аккаунтов. Ну а через несколько дней сайт проекта вернулся в строй, но вся информация до сих пор недоступна.

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Масштабный взлом компании Solarwinds стал возможным из-за дыры в офисном пакете Microsoft. По последним данным расследования, хакеры еще в декабре 2019 года получили доступ к одной из учетных записей Office 365 и через нее попали во все остальные аккаунты сотрудников, и, в том числе, в электронную почту. Компания Solarwinds все еще пытается разгадать, как она стала основной целью хакеров. Напомню, в середине декабря прошлого года американские СМИ сообщили о взломе систем Минфина и Министерства торговли США.

Специально созданная для расследований рабочая группа уточнила, что атаке подверглись 10 правительственных агентств. Последние восемь недель следователи пытаются определить масштаб ущерба и найти начальную точку входа хакеров в систему. Сейчас рассматривается версия, что именно взлом учетных записей Office 365 стал той самой первоначальной версией для злоумышленников. Уже оттуда хакеры проникли в продукты Solarwinds, внедрили вредоносный код в готовящиеся обновления системы, и все скачавшие его фактически установили себе системы backdoor.

Ну и, по традиции, пару недель назад правительство США публично объявило о возможной причастности российских хакеров ко взлому. А накануне представители ФБР заявили, что помимо русских уязвимость Solarwinds использовали и злоумышленники из Китая. Следователи обнаружили еще одну дыру в системе Solarwinds, через которую китайские хакеры взломали сеть госагентств США и получили доступ к данным нескольких тысяч сотрудников американских ведомств.