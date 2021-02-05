Apple и Hyundai почти договорились о совместном производстве Apple Car

Apple работает над гарнитурой смешанной реальности — об этом сообщает портал The Information. По данным источников издания, у гарнитуры под кодовым названием М301 будет больше дюжины камер для отслеживания движения рук, глаз и съемки видео, а также дисплей со сверхвысоким разрешением.

Очки якобы будут полностью блокировать периферийное зрение, чтобы внешний свет не попадал в поле зрения пользователя. Две недели назад Bloomberg тоже писал о шлеме виртуальной реальности 301, тогда только речь шла о довольно простом, заурядном шлеме, вполне сопоставимым с Oculus Quest от Facebook.

Второй новостью стало сообщение китайского аналитика Мин-Чи Куо о том, что Apple и Hyundai почти договорились о совместном производстве электромобиля Apple Car. По данным аналитика, за разработку некоторых запчастей будет отвечать подразделение Hyundai Mobis, а производство машины планируют начать на американских заводах Kia — этот бренд является частью корпорации Hyundai.

Беспилотный автомобиль будет построен на платформе E-GMP, которую корейский производитель показал в конце прошлого года. Первым ее получил электрический кроссовер Ioniq 5. С новой платформой Apple Car будет разгонятся до 100 км в час за три с половиной секунды. Кроме этого, машина получит запас хода до 500 км, максимальную скорость 260 км в час и аккумулятор с быстрой зарядкой — она сможет восполнить 80% батареи всего за 17 минут. Естественно, это предварительные характеристики финальной версии машины и они могут отличатся, тем более, что разработка автомобиля Apple все еще находится на ранней стадии. Ми-Чи Куо считает, что ждать новинку раньше 2025 года не стоит.