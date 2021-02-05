Xiaomi показала смартфон без разъемов с четырехсторонним экраном

Компания Xiaomi показала в официальном блоге разработанный ею смартфон с уникальным дизайном: его экран заполняет не только фронтальную плоскость, но и (почти полностью) все четыре грани.

В компании назвали разработку "водопадный экран с квадроизгибом". Боковые грани дисплея, на которые может выводиться изображение, расположены к основной плоскости экрана почти под прямым углом — 88 градусов. Для этого инженерам компании пришлось разработать уникальное оборудование для обработки стекла, включающей его изгибание при температуре 800 градусов Цельсия.

Поскольку все четыре грани корпуса заняты дисплеем, места для традиционных разъемов или кнопок не осталось. В Xiaomi считают этот "настоящий беспортовый монолитный дизайн" в сочетании с "расширением границ дисплея до бесконечности" шагом в будущее. Теоретически порт для зарядки можно было бы разместить в одном из углов аппарата, которые — очевидно, ради сохранения хоть какой-то устойчивости к падениям — экран не покрывает. Однако этого не сделали.

Всего, говорят в Xiaomi, в концептуальном смартфоне реализованы 46 разработанных специалистами компании запатентованных технологий. В частности, за передачу звука впервые в истории смартфоностроения отвечает гибкопленочный динамик, интегрированный в дисплей, а селфи предстоит делать спрятанной под дисплей камерой. Батарея заряжается по беспроводной технологии, для связи используется eSIM, а для управления — чувствительные к силе нажатия сенсоры.

Когда именно подобный смартфон может поступить в продажу, в Xiaomi не сообщили. Пока ближайшая новинка фирмы, которая станет доступна покупателям за пределами Китая — Xiaomi Mi 11. презентация флагмана, уже выпущенного в Китае, для международной аудитории состоится 8 февраля.