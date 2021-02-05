Сбер начал предлагать автомобили по подписке

Сбер начал тестировать онлайн-сервис долгосрочной аренды автомобилей. Оформить подписку на машину можно будет на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Сайт "СберАвто Подписка" функционирует в тестовом режиме. Сейчас им пользуются сотрудники компании и водители, получившие приглашение.

Для регистрации понадобится учетная запись "Сбер ID", пишет vc.ru со ссылкой на представителей сервиса. Полноценный запуск намечен на март этого года.

Пока "СберАвто Подписка" доступен только жителям Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Требования: возраст от 25 лет, водительский стаж от 3-х лет, постоянная регистрация или гражданство России, а также справка о доходах 2-НДФЛ за последние полгода.

На сайте нового сервиса Сбера представлено 25 моделей. При заключении договора на три года стоимость аренды Lada Vesta составит от 14 950 рублей в месяц, Range Rover Velar — от 105 259 рублей в месяц.

В зависимости от тарифа, подписка включает бесплатный пробег 15–20 тысяч км в год, сезонную замену шин, страхование и техобслуживание автомобилей.