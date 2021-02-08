Hyundai и Kia опровергли переговоры с Apple об электромобиле

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai и аффилированная с ним Kia официально объявили, что не ведут переговоров с Apple о совместной разработке и производстве самоуправляемого электромобиля. Так компании отреагировали на многочисленные сообщения о таких переговорах и возможных характеристиках самого электрокара, появлявшиеся в последние дни в корейской и международной прессе.

Об этом сообщает Bloomberg, добавляя со ссылкой на источники, что переговоры все же велись, однако были прекращены несколько недель назад.

При этом в документах, предоставленных регулятору, Hyundai и Kia признают факт переговоров о разработке электромобилей с несколькими компаниями. При этом южнокорейские автопроизводители подчеркивают, что окончательных решений по итогам переговоров пока не принято.

Официальное заявление повлияло на курсы акций обеих компаний: бумаги Hyundai на торгах в Сеуле подешевели на 8,4%, а Kia — на 14%. После появления в прессе сообщений о возможном сотрудничестве Hyundai и Apple и их подтверждения (позже отозванного) корейской компанией 8 января акции Hyundai дорожали почти на 20%.

В последние недели о предполагаемом "яблочном" автомобиле сообщалось, что он будет построен на новейшей платформе Hyundai, а его конструкция не предусматривает наличия водителя. По слухам, Apple была готова вложить 3,6 млрд долларов в Kia для реализации проекта.